Уперше в Україні відбудуться масштабні навчання з кіберзахисту Grid NetWars

Національний координаційний центр кібербезпеки РНБО спільно з проєктом USAID проведуть навчальний турнір із кіберзахисту об’єктів критичної інфраструктури Grid NetWars. Він пройде 2 грудня у форматі командної роботи з відбиття імітованих кібератак.

Світовий та український досвід демонструє: кібератак на об’єкти критичної інфраструктури не уникнути, зате їх можна попередити та вчасно зреагувати, звівши ризики до нуля. Сценарії навчань Grid NetWars створені SANS Institute – провідною світовою організацією, яка навчає, розвиває та сертифікує фахівців з кібербезпеки від початкового до найвищих рівнів.

Цікаво Рейтинг найпопулярніших паролів в Україні та світі у 2021 році: наскільки все погано

Для чого Україні потрібні ці навчання

За словами керівника управління забезпечення діяльності НКЦК Сергія Прокопенка, застосування Росією новітніх кібертехнологій, спрямованих на знищення критичної інформаційної інфраструктури України, вже сьогодні вимагає невідкладних заходів. Вони мають бути спрямовані на підвищення ефективності національної системи кібербезпеки, насамперед зміцнення кадрового потенціалу експертів, які відповідають за кіберзахист держави.

Це передбачено, зокрема, й оновленою Стратегією кібербезпеки України. Одним з таких заходів є проведення навчання Grid NetWars. Турнір у режимі реального часу надасть змогу отримати передовий досвід у сфері ідентифікації та протидії кібератакам на критичну інфраструктуру України та підвищить готовність українських фахівців до реагування на кіберінциденти будь-якої складності.

Досвід захисту від кібератак є критично важливим

Керівник напряму регуляторного сприяння та інституційного розвитку з кібербезпеки проєкту USAID Ігор Мальченюк додає, що ще у 2015 року після атак хакерів на обленерго в Івано-Франківській та Київській областях українці на собі відчули, як це – натиском кількох кнопок, опинитися в енергетичній блокаді.

На щастя, ситуацію тоді вдалося оперативно виправити. Але за 6 років технології змінилися й покращилися, а важливі інфраструктурні системи (від залізниці, метро до енергетики, банківської системи та мобільного зв’язку) потребують постійного захисту. Тому регулярне оновлення та підвищення кваліфікації спеціалістів з кіберзахисту сьогодні не менш важливе за військовий вишкіл чи володіння зброєю.

Кіберпростір уже давно став п’ятою площиною для ведення військових дій – після землі, води, повітря та космосу. Це підтверджує й надзвичайно активний ріст ринку кібербезпеки: від понад 100 мільярдів доларів 2016-го до 156,24 мільярда доларів у 2020 році. Сервіси й процеси переходять в онлайн, а відтак ще більше зростає вразливість компаній.

– зауважив Тім Конвей, технічний директор програм ICS та SCADA у SANS.

Конвей наголосив, що вміння вчасно виявити загрози та знешкодити їх – запорука не лише успіху бізнесу, але в принципі його існування.

Україна сьогодні входить до 20 країн, які найбільше атакують хакери на різних рівнях: від енергетичних об’єктів до соцмереж. Тому навчання Grid NetWars, після якого спеціалісти зможуть використати відпрацьовані навички в той же день на своїх підприємствах, має на меті посилити кібербезпеку не лише окремого інфраструктурного об’єкта, а всієї держави