Універсальний та потужний: Apple презентувала новий iPad Air

В рамках весняної презентації Apple представила нове покоління планшета iPad Air – у тому ж дизайні, але з покращеними характеристиками.

У вівторок ввечері Apple провела свою весняну презентацію нових пристроїв та сервісів. Новий iPhone SE вже показали – про нього детальніше тут.

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Характеристики

Усередині 8-ядерний процесор Apple M1 – той же, що встановлений у ноутбуках та планшетах лінійки Pro.

– той же, що встановлений у ноутбуках та планшетах лінійки Pro. Продуктивність збільшена на 60% , графічна зросла вдвічі. Можна редагувати два потоки 4K-відео.

, графічна зросла вдвічі. Можна редагувати два потоки 4K-відео. Фронтальна камера на 12 Мп із функцією "У центрі уваги".

із функцією "У центрі уваги". Є підтримка мереж п'ятого покоління (максимальна швидкість до 3,5 Гбіт/с).

USB-C став у два рази швидшим – швидкість досягає 10 Гбіт/с.

Екран 10,9-дюймів Liquid Retina з яскравістю до 500 ніт.

Сканер відбитків пальців вбудований у кнопку живлення.

Корпус виготовляється із переробленого алюмінію.



Характеристики iPad Air / Скриншот

Ціна й початок продажів

Старт попереднього замовлення намічений на 11 березня. Вартість Wi-Fi версії стартує з 599 доларів, з SIM – від 749 доларів. Доступні версії на 64 та 256 ГБ.