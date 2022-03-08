У вівторок ввечері Apple провела свою весняну презентацію нових пристроїв та сервісів. Новий iPhone SE вже показали – про нього детальніше тут.
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Характеристики
- Усередині 8-ядерний процесор Apple M1 – той же, що встановлений у ноутбуках та планшетах лінійки Pro.
- Продуктивність збільшена на 60%, графічна зросла вдвічі. Можна редагувати два потоки 4K-відео.
- Фронтальна камера на 12 Мп із функцією "У центрі уваги".
- Є підтримка мереж п'ятого покоління (максимальна швидкість до 3,5 Гбіт/с).
- USB-C став у два рази швидшим – швидкість досягає 10 Гбіт/с.
- Екран 10,9-дюймів Liquid Retina з яскравістю до 500 ніт.
- Сканер відбитків пальців вбудований у кнопку живлення.
- Корпус виготовляється із переробленого алюмінію.
Характеристики iPad Air / Скриншот
Ціна й початок продажів
Старт попереднього замовлення намічений на 11 березня. Вартість Wi-Fi версії стартує з 599 доларів, з SIM – від 749 доларів. Доступні версії на 64 та 256 ГБ.