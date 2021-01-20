Компанія Apple працює над створенням нового покоління технології розблокування Face ID. Тож в майбутньому длям розблокування пристроїв Apple будуть використовувати унікальний тепловий підпис особи.

Apple вже отримала патент, пов'язаний з біометричною системою аутентифікації користувачів через Face ID. У патенті описана технологія розпізнавання осіб нового покоління, яка використовує теплову карту особи, повідомляє Gizmochina.

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У більшості смартфонів використовують біометричну аутентифікацію по обличчі або за відбитками пальців. Apple використовує систему Face ID для розпізнавання користувача.

Що відомо про нову технологію

Виробник каже, що нову версію технології буде дуже складно обдурити. Також вона спрацьовуватиме навіть тоді, коли користувач буде в окулярах, з іншою зачіскою чи навіть маскою.

Нова система використовуватиме унікальний тепловий підпис особи. Це дасть змогу Apple використовувати Face ID навіть в умовах пандемії.