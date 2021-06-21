LG запатентувала унікальний телевізор, який згортається, як манускрипт

Компанія LG розмірковує над створенням незвичайної телевізійної панелі на основі гнучкого дисплея. Інформація про новинку оприлюднена одним з підрозділів Всесвітньої організації інтелектуальної власності (World Intellectual Property Organization, WIPO).

Мовиться про панелі, які згортаються горизонтально. Як можна бачити на патентних ілюстраціях, пристрій буде складатися з бази, на якій встановлені розсувні модулі.

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Конструкція телевізора LG описана в патенті / Фото LetsGoDigital

Особливості унікального телевізора від LG

У складеному стані такий телевізор зовні нагадуватиме динамік акустичної системи з витягнутим по вертикалі дисплеєм. При перегляді відеоматеріалів лівий і правий модулі розсунуться горизонтально, а екран прийме звичну форму.



Конструктивні особливості телевізора LG / Фото LetsGoDigital

Цікаво, що гнучкий дисплей огинає бічні частини розсувних модулів: туди також може виводитися зображення.

На жаль, поки немає інформації про характеристики панелі. Спостерігачі вважають, що може бути використана матриця на органічних світлодіодах (OLED) зі співвідношенням сторін 16:9.

Варто відзначити, що LG в минулому році розпочала продаж телевізора Signature OLED R. Його 65-дюймовий гнучкий екран може згортатися в рулон і повністю ховатися всередину бази.