Унікальний смартфон Oppo Find X3 Pro засвітився на рендерних фото

Інсайдер Еван Блесс, відомий своєю достовірною інформацією про новинки ІТ-індустрії, оприлюднив якісні рендерні фото смартфона Oppo Find X3 Pro.

Нагадаємо, раніше Oppo заявила, що Oppo Find X3 Pro стане унікальним смартфоном з "неможливою поверхнею". Адже смартфон отримає цікавий блок основної камери, який плавно з'єднується із задньою поверхнею смартфона.

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Унікальна камера Oppo Find X3 Pro / Фото Slashleaks

Що ще відомо про Find X3 Pro

Новинка буде працювати на базі однокристальної системи Snapdragon 888. Лінійка включатиме моделі Oppo Find X3 Pro, Find X3 Neo і Find X3 Lite.

Як показують фото, блок основної камери буде досить потужним через такого дизайну. Крім того, камера сильно виступає над поверхнею задньої панелі.

Раніше повідомлялось, що компанія Oppo представить нову лінійку смартфонів вже на наступному тижні.