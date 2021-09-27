Unagi Model Eleven – самокат преміум-класу з повною підвіскою, GPS та динаміком

Виробник скутерів преміум-класу Unagi анонсував свій перший розумний самокат, який отримав назву Model Eleven і низку нестандартних функцій для подібного виду транспортних засобів. У старшій версії присутній датчик ADAS, який може розпізнавати людей, деякі дорожні знаки, автомобілі та безліч інших об'єктів.

Unagi Model Eleven отримав вбудований динамік з підключенням через Bluetooth, який дозволяє відтворювати музику або подкасти, а також отримувати інструкції голосового помічника під час навігації.

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Самокат оснащений модулем GPS, відповідний додаток доступний як для iOS, так і для Android. Після вибору пункту призначення на дисплеї розумного самоката відображаються кроки навігації, у той час, як голосові підказки напрямку руху подаються через динамік.

Говорячи про безпеку, варто відзначити, що розумний самокат оснащений сигналізацією на базі датчика руху. Також за допомогою програми можна віддалено заблокувати вкрадений самокат. Втім, з огляду на його габарити, зрозуміло, що злодій може просто забрати його та винести в руках.

Дорожча версія Unagi Model Eleven

У старшій версії присутній датчик ADAS, який може розпізнавати людей, деякі дорожні знаки, автомобілі та безліч інших об'єктів. Він попередить користувача про потенційне зіткнення як через аудіосистему, так і через дисплей.

Електросамокат Unagi Model Eleven / Скриншоти

Найлегша модель електросамоката з повною підвіскою на ринку.

Забезпечити невелику масу дозволив корпус з вуглецевого волокна.

Самокат є складним, має змінний акумулятор і захищений від проколів шин.

Базова модель коштує 2440 доларів, а старша модель оцінена в 2860 доларів. Розумні самокати Unagi доступні для попереднього замовлення на Indiegogo.

За короткий час розробники вже залучили фінансування на суму більше 200 000 доларів.