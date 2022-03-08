Мовиться про відпрацьований ступінь ракети. Спочатку повідомлялося, що вона була частиною старої ракети SpaceX Falcon 9, запущеної в космос у 2015 році.

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Подальші спостереження змусили дослідників припустити, що об'єкт є ступенем китайської ракети Long March 3C, запущеної в 2014 році в рамках місії "Чан'є 5-Е1". Пізніше МЗС Китаю заперечило цю інформацію, заявивши, що всі частини ракети Long March 3C згоріли в атмосфері. Таким чином, походження компонента ракети, що впав на Місяць, досі залишається під питанням.

Цікаво! Варто зазначити, що астрономи та фахівці все ж впевнені у тому, що нерозпізнана ракета все ж належить Китаю. Не дивно, що країна заперечує походження ракети, та в історії вже неодноразово були випадки, коли відпрацьовані частини першого ступеня падали не за планом.

Влучання у Місяць

Згідно з наявними даними, частина ракети врізалася в поверхню супутника Землі на швидкості понад 8000 км/год. Удар припав на зворотний бік Місяця, який прихований від наземних засобів спостереження, а також космічних телескопів. Проте в середині цього місяця орбітальний апарат NASA зможе сфотографувати місце падіння.

На думку астрономів, внаслідок зіткнення блок ракети було знищено. Крім того, повинен був виникнути білий спалах, який можна було б спостерігати у разі, якби якийсь космічний апарат був у цій зоні.