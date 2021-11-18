Уламки знищеного Росією супутника розглянули із Землі

Американська компанія Numerica Corp., яка займається відстеженням космічного сміття, опублікувала знімки уламків радянського супутника "Космос-1408", який раніше цього тижня знищили російські військові під час випробування протисупутникової зброї. Зображення космічного апарату й уламків, що залишилися від нього, були отримані за допомогою наземного оптичного телескопа.

Що сталося

У ніч на 16 листопада Росія провела випробування протисупутникової зброї та знищила старий радянський супутник класу "Цілина-Д". Про випробування росіяни звісно ж не попередили ні США ні інших партнерів, а у наслідок вибуху утворилося понад 1500 уламків космічного сміття, як становили потенційну загрозу для Міжнародної космічної станції.

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США звинуватили Росію у безвідповідальності та наголосили, що такі дії країни є небезпечними. Росія ж одразу заперечила будь-яку свою причетність до інциденту, однак згодом таки визнала, що провела випробування. Про успішне знищення супутника повідомив міністр оборони Росії Сергій Шойгу.

Уламки супутника помітили із Землі

У поле зору телескопа потрапили лише деякі з більш ніж 1500 фрагментів апарату "Космос-1408", який перебував у космічному просторі з 1982 року.



Зафіксовані з Землі уламки супутника / Фото Numerica

Після знищення супутника американські військові, а також представники Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) та Пентагону засудили Росію. Та цинічно заявила, що знищення супутника жодним чином не може вплинути на МКС, оскільки усі уламки зафіксовані та відстежуються (що просто безглуздо).

За даними кількох організацій, які займаються відстежуванням космічного сміття, після знищення супутника утворилося біля мільйона дрібних уламків з яких відстежується лише 1500 найбільших.

Випробування протисупутникової зброї вже вплинуло на життя екіпажу МКС. Після знищення апарату "Космос-1408" 15 листопада екіпаж орбітальної станції був змушений деякий час провести в пілотованих кораблях, оскільки виникла загроза зіткнення МКС з уламками. За деякими даними, МКС пролітає через хмару уламків кожні 90 хвилин, перебуваючи на орбіті заввишки 400 км від Землі.

Інші загрози

За даними системи відстеження космічного сміття LeoLabs, фрагменти супутника розкидані на висоті від 440 до 520 кілометрів. На низькій навколоземній орбіті висотою 368 кілометрів також розташовується модуль китайської орбітальної станції, на якій зараз перебувають три тайконавти. Невідомо, чи несуть небезпеку китайській станції уламки радянського супутника.