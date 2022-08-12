Випробування російської протисупутникової зброї у 2021 році досі шкодить космічним апаратам

У 2021 році росія випробувала протисупутникову зброю, зруйнувавши власний неактивний апарат на орбіті Землі. Інцидент породив масу уламків, що й дотепер сіють хаос, загрожуючи, наприклад, діяльності SpaceX та її супутників Starlink.

Коротко нагадаємо: у 2021 році міністр оборони росії шойгу офіційно підтвердив проведення 15 листопада навчань зі знищенням старого радянського супутника. Тоді рашист запевняв, що уламки, які утворилися, не становлять загрози для МКС та інших апаратів на орбіті, однак дані США вже тоді свідчили про іншу ситуацію.

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Загроза на орбіті

Як повідомляє SpaceNews, уламки російської протисупутникової демонстрації тепер зіштовхуються з купою інтернет-супутників компанії Starlink.

За словами Дена Олтрогге, головного наукового співробітника компанії COMSPOC з оцінки супутникових ризиків, 841 супутник Starlink — а це 30 відсотків існуючого нині угруповання супутників — близько контактували з уламками російського супутника.

На конференції малих супутників у штаті Юта на початку цього тижня Олтрогге сказав, що між супутниками Starlink та уламками було понад 6000 зближень , хоча, як зазначає SpaceNews, він не повідомив, скількома з них довелося маневрувати, щоб уникнути пошкоджень.

, хоча, як зазначає SpaceNews, він не повідомив, скількома з них довелося маневрувати, щоб уникнути пошкоджень. У той час як уламки російських супутників були проблемою ще до запуску останньої групи супутників Starlink, нова серія посилила її, оскільки, за словами Олтрогге, їх орбіти, здається, збігаються.

Апарати SpaceX добре обладнані, щоб мати можливість маневрувати, тому це дає змогу уникати багатьох загроз. Вчений також ще раз нагадав про загрозу для Міжнародної космічної станції.