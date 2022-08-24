Добре, що я ношу ковбойський капелюх: чоловік розповів про уламки корабля SpaceX на його фермі

Австралійські фермери продовжують знаходити уламки космічного корабля Crew Dragon компанії SpaceX, які впали на землю. Останній власник ранчо, який знайшов такий шматок, до речі, має гарне почуття гумору.

Раніше 24 канал вже розповідав про те, що австралійський фермер виявив на своїй ділянці уламки невідомого космічного корабля, які пізніше користувачі мережі ідентифікували. Виявилося, що на ферму впали шматки корабля SpaceX Crew Dragon.

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Фермер Джордан Гоббс розповів, що виявив прямокутну металеву плиту, під час чергового обходу худоби. Очевидно, що дивний шматок є частиною космічного корабля, який впав з неба. Гоббс має непогане почуття гумору – він пожартував, що планував викинути цей "шматок сміття" у корзину.

Пощастило, що я ношу ковбойський капелюх, та схоже, що мені доведеться носити мотоциклетний шолом,

– пожартував він.

Проте, провівши деякі дослідження, Гоббс розповів, що почав замислюватися, чи сміття, яке він знайшов біля свого паддоку в Новому Південному Уельсі, могло бути шматком корабля SpaceX Crew Dragon, який увійшов в атмосферу Землі на початку липня.

Він зв’язався з астрофізиком Австралійського національного університету Бредом Такером, який підтвердив, що шматок справді з великою часткою ймовірності міг бути частиною космічного корабля Crew Dragon.



Шматок корабля Crew Dragon / Фото abc News



Шматок корабля впав на ферму Джордана Гоббса / Фото abc News

"Дощ" від SpaceX

Буквально через кілька днів після того, як австралійська телекомпанія зробила сюжет про шматок, що впав з неба та інші випадки, що сталися минулого місяця, житель Сніжних гір Нового Південного Уельсу показав фото третьої металевої плити, яка теж може бути частиною Crew Dragon.

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Капсула, про яку йде мова, Crew-1, була першою капсулою SpaceX. Запущеною у листопаді 2020 року, Crew-1 доставив чотирьох астронавтів на Міжнародну космічну станцію для шестимісячного перебування, яке закінчилося в травні 2021 року.

Стовбур капсули було викинуто перед повторним входженням в атмосферу Землі – необхідний і запланований маневр, щоб допомогти кораблю впорався зі своєю подорожжю назад. Капсула залишалася на орбіті понад рік, поки цього літа не впала назад на Землю.