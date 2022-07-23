Китайська ракета може неконтрольовано впасти на Землю – вже вкотре

Китайське космічне агентство готується до запуску модуля "Веньтянь", який має відбутися у неділю, 24 липня. Важка ракета Long March 5B має стартувати з космодрому Веньчан на Хайнані та доставити до китайської космічної станції "Тяньгун" новий модуль.

Варто наголосити, що при здійсненні попередніх запусків китайські ракети неодноразово абсолютно неконтрольовано падали на Землю. Це спричиняло загрозу життям людей та завдавало збитків.

Не пропустіть У NASA оголосили термін запуску гігантської місячної ракети SLS з місією Artemis 1

Чи може китайська ракета нашкодити людям?

Ракета Long March 5B досягає 53 метрів у висоту, а її вага становить понад 848 тонн. Минулий запуск закінчився неконтрольованим падінням ракети в Індійський океан, неподалік Мальдів. На щастя тоді обійшлося без жертв.

Однак 20 травня 2020 року уламки вже другої ракети впали в Африці та зруйнували кілька будинків місцевих мешканців. На щастя ніхто з них не постраждав. Важливо зауважити, що під час падіння ракети Long March 5B на Землю далеко не усі її частини згоряють у атмосфері.



Характеристики ракети Long March 5B варіанту CZ-5-540 / Фото 24 каналу

Взагалі ймовірність того, що від уламка ракети постраждають люди, дуже мала. А все через те, що велика частина поверхні Землі покрита океаном, а величезні частини суші не заселені. Водночас ризики падіння частин ракети на заселені людьми регіони все ще присутній, а розрахувати точні місця падіння не так просто.

Розвиток Китайської космічної станції

Із запуском та розміщенням модуля "Веньтянь" космічна станція буде наполовину завершена, але багато вчених-астрофізиків переживають, що і цей політ може закінчитися невдало для китайської ракети.



Схематичний вигляд китайської космічної станції "Тяньгун" / Фото 24 каналу



Читайте на сайті Телескоп "Джеймс Вебб" знайшов галактику майже таку ж стару, як і сам Всесвіт: унікальні фото

Нагадаємо, що створення Китайської космічної станції почалося 29 квітня 2021 року, коли на орбіту підняли центральний модуль. Для повного завершення збірки загалом потрібно 11 запусків. Загальна маса станції у фіналі становитиме 100 тонн.