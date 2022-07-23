Варто наголосити, що при здійсненні попередніх запусків китайські ракети неодноразово абсолютно неконтрольовано падали на Землю. Це спричиняло загрозу життям людей та завдавало збитків.

Не пропустіть У NASA оголосили термін запуску гігантської місячної ракети SLS з місією Artemis 1

Чи може китайська ракета нашкодити людям?

Ракета Long March 5B досягає 53 метрів у висоту, а її вага становить понад 848 тонн. Минулий запуск закінчився неконтрольованим падінням ракети в Індійський океан, неподалік Мальдів. На щастя тоді обійшлося без жертв.

Однак 20 травня 2020 року уламки вже другої ракети впали в Африці та зруйнували кілька будинків місцевих мешканців. На щастя ніхто з них не постраждав. Важливо зауважити, що під час падіння ракети Long March 5B на Землю далеко не усі її частини згоряють у атмосфері.



Характеристики ракети Long March 5B варіанту CZ-5-540 / Фото 24 каналу

Взагалі ймовірність того, що від уламка ракети постраждають люди, дуже мала. А все через те, що велика частина поверхні Землі покрита океаном, а величезні частини суші не заселені. Водночас ризики падіння частин ракети на заселені людьми регіони все ще присутній, а розрахувати точні місця падіння не так просто.

Розвиток Китайської космічної станції

Із запуском та розміщенням модуля "Веньтянь" космічна станція буде наполовину завершена, але багато вчених-астрофізиків переживають, що і цей політ може закінчитися невдало для китайської ракети.



Схематичний вигляд китайської космічної станції "Тяньгун" / Фото 24 каналу



Читайте на сайті Телескоп "Джеймс Вебб" знайшов галактику майже таку ж стару, як і сам Всесвіт: унікальні фото

Нагадаємо, що створення Китайської космічної станції почалося 29 квітня 2021 року, коли на орбіту підняли центральний модуль. Для повного завершення збірки загалом потрібно 11 запусків. Загальна маса станції у фіналі становитиме 100 тонн.