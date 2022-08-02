Уламки китайської ракети Long March 5B виявили в Індонезії та Малайзії

Нещодавно Китай запустив у космос ракету Long March 5B, яка вивела на орбіту лабораторію "Веньтянь" для Китайської космічної станції. Після цього ступінь ракети впав на Землю, де частково згорів в атмосфері. Пізніше шматки ракети впали у Південно-Східній Азії, де їх виявили місцеві жителі.

У суботу ввечері головний ступінь ракети Long March 5B вагою 20 тонн почав неконтрольовано спускатися на Землю. Яскравий ракетопад навіть зафіксували на камеру. Значна частина ракети згоріла в атмосфері над Індійським океаном, але 20-40% її маси "пережили" жорстку подорож і досягли поверхні планети.

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Наслідки падіння ракети на Землю

На щастя, внаслідок падіння уламків ракети на поверхню ніхто не постраждав, але жителі Індонезії та Малайзії повідомляють про виявлення щонайменше кількох уламків, деякі з яких такі великі, що потенційно могли б нашкодити мешканцям чи їх будинкам. Втім, поки що не повідомляється про реальні свідчення того, що йдеться саме про уламки китайської ракети. Про знахідки повідомив відомий фахівець Джонатан Макдауелл з Гарвардсько-Смітсонівського центру астрофізики.

Канадські вчені перевірили ймовірність смерті від уламків ракети, що падає з космосу.

Неконтрольоване сходження з орбіти застосовувалося під час запусків китайських ракет і раніше.

Відомо, що після першого пуску Long March 5B у травні 2020 року уламки ракети впали на території Кот-д'Івуару.

Після другого, що відбувся у квітні 2021 року, уламки впали в Індійський океан.

Ще одна ракета подібного типу вирушить до станції "Тяньгун" вже цієї осені, мабуть, у жовтні. За словами представника каліфорнійської компанії LeoLabs, вкрай бажано, щоб у ході польоту після завершення місії в баках залишалося ще трохи пального для контрольованого входу в атмосферу.

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Нагадаємо, що запуск ракети CZ-5B відбувся 24 липня. З її допомогою був доставлений на орбіту модуль космічної станції "Веньтянь" вагою 20 тонн і довжиною 18 метрів, який був успішно приєднаний до основного модуля "Тяньхе", що вже перебуває на орбіті. Будівництво Китайської орбітальної станції продовжується.