Уламки китайської ракети "Чанчжен-5В" впадуть на Землю: відома приблизна дата

Китай розпочав будівництво власної орбітальної станції із запуску базового блоку 29 квітня. На орбіту першу та основну частину майбутньої станції вивела ракета-носій "Чанчжен-5В", яка повернеться на Землю у вигляді космічного сміття, що становить потенційну небезпеку.

Ракета носій "Чанчжен-5В" – найбільша у Китаї і створена, в тому числі, для програми розгортання нової китайської космічної станції. Очікується, що уламки "Чанчжен-5В" увійдуть в атмосферу через 5-7 днів, а місце їх падіння залишається точно невідомим.

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Чи становлять уламки китайської ракети небезпеку для людей

Джерело: CNN

Падіння космічного сміття в атмосферу з великою ймовірністю відбувається над вкрай малолюдними місцями. Переважно це відбувається над океаном. І хоч шанс постраждати від уламків ракети справді дуже малий, він все ж є.

Зведення з орбіти станції "Скайлеб", яке відбулося більше як 40 років тому, довело, що навіть контрольоване падіння схильне до значних погрішностей у розрахунках. Що ж говорити про падіння розгінних блоків і перших ступенів падіння яких взагалі не контрольоване.

Китай, вочевидь, взагалі не переймається тим, що потенційно може нанести непоправимої шкоди жителям випадкових регіонів Землі. Минулого року ця ж ракета-носій "Чанчжен-5B" вийшла з під контролю, розвалилася на частини і впала на західне узбережжя Африки. Тоді вона стала найбільшим штучним об'єктом, який здійснив неконтрольоване падіння на Землю з 1991 року. На щастя ніхто не постраждав, але місцеві жителі виявили уламки ракети неподалік кількох поселень.

Коли уламки ракети впадуть на Землю

Траєкторія руху уламків "Чанчжен-5В" проходить на північ від Нью-Йорка, над Мадридом і Пекіном, а також над південними районами Чилі і Велінгтоном в Новій Зеландії.

Частина конструкцій ступеня ракети-носія згорить у щільних шарах атмосфери, проте окремі вогнетривкі елементи можуть досягти земної поверхні.

У гіршому випадку це буде як аварія невеликого літака, уламки якого розлетяться на сотні кілометрів. Невідомо, скільки уламків залишиться після повернення ракети у щільні шари атмосфери, але їх буде досить, щоб завдати шкоди,

– заявив астрофізик Джонатан Макдауелл з Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики в Кембриджі

Очікується, що уламки ракети впадуть на Землю в проміжку між 7 та 8 травня. тоді ж і стануть відомі ймовірні точки падіння.