Укрзалізниця запустила мобільний додаток для Android та iOS
Джерело:Укрзалізниця
Укрзалізниця у партнерстві з Mastercard оголосила про запуск власного мобільного застосунку для продажу квитків та інформування пасажирів. У новому застосунку користувачі зможуть виконувати ті ж дії, що й на вебсайті.
Тестування нового сервісу було проведене в липні. Відсьогодні він уже доступний для всіх користувачів на AppStore та Google Play Market.
Цікаво Instagram починає тестувати новий формат фотографій
Про застосунок
Як повідомляє пресцентр Укрзалізниці, користувачі зможуть:
- придбати квитки на всі поїзди далекого сполучення по Україні;
- повернути квитки;
- отримувати сповіщення про рейс та колію прибуття/відправлення поїзда;
- знайти необхідний рейс та відповіді на поширені запитання щодо перевезень;
- отримати доступ до особистого кабінету зі збереженням історії рейсів та даних пасажирів для швидких повторних замовлень.
Оплатити квитки можна безпосередньо в мобільному застосунку карткою за допомогою Apple Pay, Google Pay, або ж можна ввести дані банківської картки та зберегти їх для майбутніх оплат.
Інтерфейс додатка Укрзалізниці / Колаж 24 каналу / Фото Укрзалізниця
Наступним етапом для Укрзалізниці стане розробка нового сайту, єдиного порталу бортових послуг та розвиток онлайн-замовлення звичних залізничних сервісів: перевезення авто у вагоні, послуг вокзальних портерів, пошуку загублених речей, бронювання лаунжу тощо.