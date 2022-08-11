Тестування нового сервісу було проведене в липні. Відсьогодні він уже доступний для всіх користувачів на AppStore та Google Play Market.

Цікаво Instagram починає тестувати новий формат фотографій

Про застосунок

Як повідомляє пресцентр Укрзалізниці, користувачі зможуть:

придбати квитки на всі поїзди далекого сполучення по Україні;

повернути квитки;

отримувати сповіщення про рейс та колію прибуття/відправлення поїзда;

знайти необхідний рейс та відповіді на поширені запитання щодо перевезень;

отримати доступ до особистого кабінету зі збереженням історії рейсів та даних пасажирів для швидких повторних замовлень.

Серед іншого також відомо, що з цим додатком будь-які посередники при купівлі квитків відсутні, а отже ціна для пасажирів не буде збільшуватись через додаткові комісії.

Оплатити квитки можна безпосередньо в мобільному застосунку карткою за допомогою Apple Pay, Google Pay, або ж можна ввести дані банківської картки та зберегти їх для майбутніх оплат.



Інтерфейс додатка Укрзалізниці / Колаж 24 каналу / Фото Укрзалізниця

Наступним етапом для Укрзалізниці стане розробка нового сайту, єдиного порталу бортових послуг та розвиток онлайн-замовлення звичних залізничних сервісів: перевезення авто у вагоні, послуг вокзальних портерів, пошуку загублених речей, бронювання лаунжу тощо.