Кіберполіція провела міжнародну спецоперацію спільно з правоохоронцями США та Австралії. Правоохоронці викрили один з найбільших у світі фішингових сервісів для атак на фінансові установи.

Джерело: Кіберполіція

У створенні фішингового центру підозрюють 39-річного жителя Тернопільщини. Його звинувачують у розробці фішингового пакету, який був націлений на вебресурси світових банків та їхніх клієнтів.

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Як працювала шахрайська схема

Адмінпанель дала змогу контролювати облікові записи користувачів, які зареєструвалися на скомпрометованих ресурсах та вводили свої платіжні дані. Далі ці дані переходили до рук зловмисників. Кожна така фішингова атака була націлена на конкретну фінансову установу.

Загалом, жертвами зловмисника стали фінансові установи в 11 країнах світу — Австралії, Іспанії, США, Італії, Чилі, Нідерландів, Мексики, Франції, Швейцарії, Німеччини та Великобританії.

За попередніми підрахунками, збитки від діяльності цього фішингового центру сягають десятків мільйонів доларів.

Поліція вже відкрила кримінальне провадження. Українцю загрожує до 6 років позбавлення волі.