Правоохоронці вже завершили розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. Хакера викрили під час міжнародної спецоперації з правоохоронцями Великобританії.

До теми Під виглядом повідомлень від "Нової пошти" пересилають небезпечний вірус

Як працювала шахрайська схема

Хакер займався модифікацією шкідливого програмного забезпечення типу вірусів-шифрувальників, які згодом використовували хакерські угруповання.

Потрапивши на комп’ютерну техніку такі програми зашифровують інформацію. Аби відновити доступ до даних зловмисники вимагають викуп.

Атаки хакерів були націлені на фінансові установи різних країн Європи. За попередніми даними, збитки сягають понад 100 мільйонів гривень.

Крім цього, хакери-вимагачі створювали так звані "сайти витоку інформації", де публікували конфіденційні дані компаній, які відмовлялися платити викуп за розшифровку даних.

На ПК українця виявили сотні різноманітних шкідливих програмних продуктів, які модифікувалися та шифрувалися для обходження антивірусних програм.