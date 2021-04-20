За попередніми даними, хакер зумів викрасти десятки мільйонів доларів із рахунків фінансових установ Північної Америки.

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Як працював хакер

Спецслужби встановили, що хакер використовував шкідливе програмне забезпечення, яке купив у інших хакерських спільнот. Окремі модулі він створював та оптимізував особисто.

Таким чином він зумів викрасти реквізити доступу до банківських рахунків понад тисячі громадян США та Канади. Також він привласнив понад 300 тисяч доларів. Далі він використовував цю конфіденційну інформацію для поширення через анонімні торговельні майданчики у "DarkNet".

Точну суму збитків, завданих зловмисником, наразі встановлюють експерти. За попередніми оцінками, сума вкрадених коштів може сягати десятків мільйонів доларів.

Як кажуть правоохоронці, під час слідчих дій отримано беззаперечні докази протиправної діяльності хакера. У підозрюваного вилучено комп’ютерне обладнання зі зразками шкідливого програмного забезпечення. Розслідування триває.