У США за кібератаки на 10 років засудили українця

У США 35-річного українця Федора Гладира засудили до 10 років у в'язниці. Він визнав себе винним у причетності до хакерського угруповання FIN7.
Суд в американському Сіетлі оголосив відповідний вирок напередодні, 16 квітня. Таку інформацію оприлюднило Міністерство юстиції США.
Раніше Байден продовжив надзвичайну ситуацію у США через хакерські атаки
Що відомо про хакера-українця
- У 2018 році Гладира затримали у Німеччині, у Дрездені. Після цього його екстрадували до США.
- Спочатку правоохоронці висували українцю 26 обвинувачень у здійсненні кібератак і шахрайстві.
- Згодом він визнав свою вину в обмін на зняття частини обвинувачень й заплатив 2,5 мільйона доларів відшкодування.
- Гладир уже 3 роки перебуває під вартою, це врахували до терміну покарання. Тож йому залишилося ще 7 років у в'язниці.
Хакерська група FIN7
У Міністерстві юстиції США підкреслили, що члени хакерської групи FIN7 (або Carbanak Group та Navigator Group) завдали американцям й економіці країни збитків на мільярд доларів.Зверніть увагу! За оцінками прокурорів, реальні збитки, завдані хакерами, можуть сягати від 3 до 6 мільярдів доларів.
FIN7 зламав тисячі комп'ютерних систем і викрав мільйони номерів кредитних та дебетових карток клієнтів, а також приватну інформацію, яку використовували, аби отримати прибуток.