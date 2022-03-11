Українці знайшли застосування забутій соцмережі ВКонтакте: для контрпропаганди збирають команду

Україна заблокувала VK у 2017 році й відтоді продовжувала санкції. Тепер, коли Росія веде війну проти України, а її громадяни у повному інформаційному вакуумі, соцмережі придумали нове застосування.

Проєкт розвиває співзасновник компанії Data Science Ua Олег Богуславський. Його суть полягає в боротьбі з російською пропагандою, яка розповсюджується соцмережею, і намаганнях відкрити очі росіянам на справжній стан речей.

Цікаво Тотальна ізоляція Росії: засновник Monobank Дмитро Дубілет оголосив про новий проєкт

Що відомо

Потрібні люди терміново! Ви ж знаєте, що у РФ заблокували чи не всі соцмережі, окрім їхніх (VK та Однокласники). Відповідно, зменшилася кількість каналів, якими можна доносити інформацію до жителів Росії. Одна з найважливіших місій нашої інформаційної війни зараз – показати правду всіма доступними способами,

– пише на своїй фейсбук-сторінці Олег Богуславський.

Як повідомляє dev.ua, до ініціативи вже долучилося 300 осіб, однак потрібно більше тисячі для ефективної роботи.

Свій акаунт в VK не потрібно. Ботів, інструкції, програми для часткової автоматизації процесу і все інше дамо, проінструктуємо, навчимо,

— уточнює підприємець.