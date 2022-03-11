Проєкт розвиває співзасновник компанії Data Science Ua Олег Богуславський. Його суть полягає в боротьбі з російською пропагандою, яка розповсюджується соцмережею, і намаганнях відкрити очі росіянам на справжній стан речей.
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Що відомо
Потрібні люди терміново! Ви ж знаєте, що у РФ заблокували чи не всі соцмережі, окрім їхніх (VK та Однокласники). Відповідно, зменшилася кількість каналів, якими можна доносити інформацію до жителів Росії. Одна з найважливіших місій нашої інформаційної війни зараз – показати правду всіма доступними способами,
– пише на своїй фейсбук-сторінці Олег Богуславський.
- Як повідомляє dev.ua, до ініціативи вже долучилося 300 осіб, однак потрібно більше тисячі для ефективної роботи.
Свій акаунт в VK не потрібно. Ботів, інструкції, програми для часткової автоматизації процесу і все інше дамо, проінструктуємо, навчимо,
— уточнює підприємець.
- Основним завданням користувачів, залучених у проєкт, є поширення неагресивних повідомлень. Команда обрала м'який шлях, який спонукає "включати головні інстинкти росіян — шлунок і безпеку".
- Усі повідомлення та публікації, які будуть розсилатися в особистих повідомленнях та групах VK, були створені разом з психологами. Вони побудовані таким чином, щоб спонукати росіян боятися і сумніватися.
- Робота здійснюється в комп'ютера, а не з телефону.