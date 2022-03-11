Проєкт розвиває співзасновник компанії Data Science Ua Олег Богуславський. Його суть полягає в боротьбі з російською пропагандою, яка розповсюджується соцмережею, і намаганнях відкрити очі росіянам на справжній стан речей.

Цікаво Тотальна ізоляція Росії: засновник Monobank Дмитро Дубілет оголосив про новий проєкт

Що відомо

Потрібні люди терміново! Ви ж знаєте, що у РФ заблокували чи не всі соцмережі, окрім їхніх (VK та Однокласники). Відповідно, зменшилася кількість каналів, якими можна доносити інформацію до жителів Росії. Одна з найважливіших місій нашої інформаційної війни зараз – показати правду всіма доступними способами,

– пише на своїй фейсбук-сторінці Олег Богуславський.

Як повідомляє dev.ua, до ініціативи вже долучилося 300 осіб, однак потрібно більше тисячі для ефективної роботи.

Свій акаунт в VK не потрібно. Ботів, інструкції, програми для часткової автоматизації процесу і все інше дамо, проінструктуємо, навчимо,

— уточнює підприємець.

Основним завданням користувачів, залучених у проєкт, є поширення неагресивних повідомлень. Команда обрала м'який шлях, який спонукає "включати головні інстинкти росіян — шлунок і безпеку".

Усі повідомлення та публікації, які будуть розсилатися в особистих повідомленнях та групах VK, були створені разом з психологами. Вони побудовані таким чином, щоб спонукати росіян боятися і сумніватися.

Робота здійснюється в комп'ютера, а не з телефону.

Приєднатися до проєкту можна за цим посиланням (веде в груповий чат Telegram, де можна завантажити інструкцію для початку роботи).