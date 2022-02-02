Українці зможуть отримати COVID-сертифікати на електронну пошту

Сьогодні сертифікат про вакцинацію від COVID-19 можна отримати в додатку "Дія", або ж на однойменному порталі. В Уряді повідомили, що працюють над реалізацією отримання сертифікату і на електронну пошту.

Зокрема про це повідомив депутат "слуг" Тарас Мельничук, який є постпредом Уряду у Верховній Раді. Також міністерства отримали завдання розробити проєкти Порядку ведення реєстру COVID-сертифікатів у центральній базі даних електронної системи охорони здоров’я.

Не пропустіть У Дії з'явилися COVID-сертифікати для щеплених бустером

Крім того, повинен з'явитися і Порядок відкликання та обліку скасованих COVID-сертифікатів. Коли саме українці зможуть отримати сертифікат про щеплення від COVID-19 на електронну пошту наразі невідомо.

"Бустерні" сертифікати в "Дії"

Напередодні у додатку "Дія" запрацювали сертифікати вакцинації проти COVID-19 так званими бустерними дозами. Термін дії такого сертифіката складатиме 270 днів з часу отримання бустерного щеплення.

Як отримати сертифікат про "бустер"

Згенерувати документ можна після того, як вам зробили щеплення та внесли відповідний запис до електронної системи охорони здоров'я.

Для цього у додатку "Дія" просто потрібно натиснути на "Послуги", обрати "Сертифікати про вакцинацію від COVID", вказати потрібну інформацію і дочекатися, коли застосунок "підтягне" потрібний сертифікат, про це ви отримаєте сповіщення.

Окрім COVID-сертифіката, українці, які отримали бустер, зможуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Документ видається за місцем щеплення чи в сімейного лікаря та буде чинний

До речі, отримати бустерну дозу щеплення не складно. Можна звернутися за направленням до свого сімейного лікаря, самостійно записатися в пункт чи центр вакцинації обравши потрібний на vaccination.covid19.gov.ua/list або за телефоном 0 800 60 20 19. Також записатися можна у додатку Helsi.