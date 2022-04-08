Українці створили гру в якій Ілон Маск б'ється проти Кадирова та Путіна

Українські розробники створили гру Musk vs Putin, де керуючи мільярдером та винахідником Ілоном Маском, можна здолати кривавого диктатора Путіна та його слухняного пса Рамзана Кадирова.

Коротко про гру

Вочевидь, створенню гри передувала перепалка Ілона Маска та Рамзана Кадирова у твітері, після того, як відомий мільярдер викликав російського диктатора на поєдинок. Кадиров тоді написав Маску, що він надто слабкий для того, аби бути суперником Путіна і взагалі, йому краще змінити ім'я на Ілона.

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Цікаво, що Маск швидко відреагував на такий закид і справді змінив ім'я акаунта, однак він зазначив, що якщо Путін боїться виходити на двобій, то Маск використовуватиме лише ліву руку.

Зіграти у гру

У грі побиття російських нелюдів відбувається на вулицях зруйнованого Маріуполя, де на фоні лунає ремікс на пісню "Ой у лузі червона калина" у виконанні лідера гурту "Бумбокс" Андрія Хливнюка. Маск таки використовує поперемінно то ліву, то праву руку, накидаючи Кадирову та Путіну гучних ляпасів.



Знищення Путіна у грі Musk vs Putin / Скриншот 24 каналу



Побиття Кадирова (Дона) / Скриншот 24 каналу

Гра дозволяє трохи "відвести душу" і зрозуміти одну просту істину – перемога неодмінно буде за Україною!

Поєдинки у грі тривають не так довго, як хотілося б, зате їх можна повторювати раз за разом. Окрім того, що від гри можна отримати емоційне задоволення, можна також зробити добру справу та задонатити задля врятування українських життів перейшовши за посиланням у самій грі, або прямо тут.

Гру створено за підтримки платформи Palianytsia. Завдяки цій простій браузерній розробці творцям вже вдалося зібрати понад 10 тисяч доларів пожертв.