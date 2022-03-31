Українці отримали безкоштовний доступ до платних додатків Translator Guru та Scan Guru

Компанія Universe надала безкоштовний доступ українцям до двох своїх додатків на платформі iOS. Мовиться про застосунки для перекладу та копіювання документів.

Як повідомляє 24 канал, українцям стали безкоштовно доступні дві раніше платні програми Translator Guru та Scan Guru. Це корисні інструменти, які можуть допомогти у багатьох сценаріях.

Що відомо про програми

Додаток Translator Guru підтримує понад 100 мов та переклад за допомогою камери, який працює так, як у додатку Google Об'єктив – наводите камеру на іноземний текст та отримуєте переклад в режимі реального часу прямо на екрані смартфона.

Крім цього, у програмі є вбудований словник, розмовник та перекладач-клавіатура для месенджерів. Програма також доступна для роботи на смарт-годиннику Apple Watch.



Додаток-перекладач Translator Guru / Скриншот 24 каналу

Що ж до програми Scan Guru, то цей додаток допомагає копіювати документи. За допомогою цього застосунку можна:

сканувати,

редагувати,

підписувати,

ділитеся будь-яким документом зручним способом.

Перевагою Scan Guru є й те, що додаток працює локально на смартфоні, тобто йому не потрібен доступ до інтернету. Усі файли також зберігаються локально та не передаються у хмару, що підвищує безпеку ваших документів.



Додаток Scan Guru / Скриншот 24 каналу