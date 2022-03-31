Як повідомляє 24 канал, українцям стали безкоштовно доступні дві раніше платні програми Translator Guru та Scan Guru. Це корисні інструменти, які можуть допомогти у багатьох сценаріях.
Що відомо про програми
Додаток Translator Guru підтримує понад 100 мов та переклад за допомогою камери, який працює так, як у додатку Google Об'єктив – наводите камеру на іноземний текст та отримуєте переклад в режимі реального часу прямо на екрані смартфона.
Крім цього, у програмі є вбудований словник, розмовник та перекладач-клавіатура для месенджерів. Програма також доступна для роботи на смарт-годиннику Apple Watch.
Додаток-перекладач Translator Guru / Скриншот 24 каналу
Що ж до програми Scan Guru, то цей додаток допомагає копіювати документи. За допомогою цього застосунку можна:
- сканувати,
- редагувати,
- підписувати,
- ділитеся будь-яким документом зручним способом.
Перевагою Scan Guru є й те, що додаток працює локально на смартфоні, тобто йому не потрібен доступ до інтернету. Усі файли також зберігаються локально та не передаються у хмару, що підвищує безпеку ваших документів.
Додаток Scan Guru / Скриншот 24 каналу