Як повідомляє 24 канал, українцям стали безкоштовно доступні дві раніше платні програми Translator Guru та Scan Guru. Це корисні інструменти, які можуть допомогти у багатьох сценаріях.

Що відомо про програми

Додаток Translator Guru підтримує понад 100 мов та переклад за допомогою камери, який працює так, як у додатку Google Об'єктив – наводите камеру на іноземний текст та отримуєте переклад в режимі реального часу прямо на екрані смартфона.

Крім цього, у програмі є вбудований словник, розмовник та перекладач-клавіатура для месенджерів. Програма також доступна для роботи на смарт-годиннику Apple Watch.



Додаток-перекладач Translator Guru / Скриншот 24 каналу

Що ж до програми Scan Guru, то цей додаток допомагає копіювати документи. За допомогою цього застосунку можна:

сканувати,

редагувати,

підписувати,

ділитеся будь-яким документом зручним способом.

Перевагою Scan Guru є й те, що додаток працює локально на смартфоні, тобто йому не потрібен доступ до інтернету. Усі файли також зберігаються локально та не передаються у хмару, що підвищує безпеку ваших документів.



Додаток Scan Guru / Скриншот 24 каналу

Нагадаємо, що раніше українці отримали безкоштовний доступ до преміум-версії освітнього додатка Headway. У застосунку зібрано понад 1000 нон-фікшн книг та понад 13 000 карток з ідеями, лайфхаками та поясненнями для них.