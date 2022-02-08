Як повідомляє 24 канал, послугу про зміну місця реєстрації анонсували на заході Diia Summit. Тепер замість відвідування ЦНАПів українцям достатньо буде зайти на портал чи в застосунок Дія, вказати адресу, за якою ви фактично проживаєте, та отримати підтвердження від власника житла.

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Що відомо про нову послугу

З минулого року зміна місця реєстрації в додатку "Дія" працювала як експериментальний проєкт, а також проходила бета-тестування.

На презентації Diia Summit президент Володимир Зеленський наголосив, що це одна з найпопулярніших послуг в Україні, однак дуже складна та бюрократична.

Як працює зміна місця проживання онлайн

Відтепер територіальні громади будуть вести реєстри виключно в електронній формі. Людина просто може вказати адресу, за якою фактично проживає, на порталі або у застосунку Дія та отримати підтвердження від власника житла.

Чоловікам більше не треба буде додатково ходити до військкоматів, щоб змінити місце реєстрації. Достатньо тільки перевірити й за потреби зазначити дані про військовий облік в Дії. І все. Жодних черг, папірців до ID-картки та очікування паспорта з мокрою печаткою протягом декількох днів.