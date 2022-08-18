Як раніше повідомляв 24 канал, за 600 мільйонів гривень зібраних українцями волонтери взяли у безстрокову оренду супутник (сума угоди остаточно невідома) компанії ICEYE разом із доступом до бази даних супутникових знімків більше ніж на рік.

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Що відомо про супутники ICEYE

Космічні апарати компанії ICEYE проводять спостереження за землею у SAR діапазоні (мікрохвильове випромінювання). Саме один з таких супутників за угодою отримує в користування Україна. Мовиться про сателіт, який працює на орбіті з нахилом, який найкраще підходить для спостереження за територією України.

Ключовим моментом домовленостей є те, що Україна негайно отримує доступ до знімків, які робить супутник, що може суттєво позначитися на якості планування операцій та обізнаності в ситуації на полі бою. Також мовиться про доступ до бази фотографій з супутників ICEYE терміном на рік.

Чим особливі супутники ICEYE

Як ми вже зазначали, супутники ICEYE працюють в мікрохвильовому діапазоні. Простими словами це дозволяє отримувати знімки поверхні практично за будь-яких погодних умов. Дані оновлюються доволі швидко (приблизно раз на кілька годин) що дозволяє спостерігати за територією на новому тактичному рівні.

Україна зможе використовувати супутник для:

виявлення об'єктів,

відстеження цілей,

моніторингу активності та багато іншого.

Роздільна здатність знімків сягає 25 сантиметрів на піксель, що дозволить дуже точно стежити за ситуацією. При такій точності на фото можна буде без проблем розгледіти транспорт, озброєння, а у деяких ситуаціях навіть конкретних осіб.

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Про компанію ICEYE