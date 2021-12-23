Українці допомогли створити революційний двигун для супутників: перший – вже на орбіті

У світі космічних двигунів – революція, мізків і рук до якої доклали українці. Вперше у світі в космосі пройшли випробування двигуна для супутників, який працює на йоді.

У листопаді 2020 року на відстань 480 кілометрів від Землі піднявся і маневрував супутник CubeSat. Тільки за рік – після всіх випробувань і перевірок – про унікальну розробку Дмитра Рафальського та Станіслава Дудіна всьому світу розповіли зі сторінок найвідомішого наукового журналу Nature.

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Науковці, зокрема і NASA, понад 20 років намагалися використати для двигунів йод, але першим вдалося це французькій компанії ThrustMe.

У відповідній інтернаціональній команді і працюють харків'яни Дмитро Рафальський, випускник Фізико-технічного факультету Харківського національного університету імені Каразіна, та його науковий керівник Станіслав Дудін.



Відповідний пристрій вже назвали музейним експонатом / Фото 24 каналу

Експерт з дослідження плазми Станіслав Дудін зазначив, що мовиться про саме той пристрій, на якому Дмитро Рафальський робив свою кандидатську дисертацію.

Випробування йоду для двигунів

Науковець пригадав, Дмитро Рафальський у відповідній лабораторії вивчав властивості плазми. І вже у Франції продовжив роботу, створивши електричну силову установку з йодним двигуном для супутника NPT30-I2. Газоподібний йод може посунути все, що зараз використовують для космосу.

Випробування йоду для двигунів науковці вже назвали історичними. В університеті, де починав новатор Дмитро Рафальській, переконані, про їхнього випускника космічне ком'юніті згадає ще не раз.

Він не зупиниться, бо він не може. Йому це подобається, тут не гроші головне, а те, що це така людина. Він – науковець. Він щось придумав, а ще він це втілив. Ігор Гірка Директор інституту Фізико-технічний факультет ХНУ імені Каразіна

Перший супутник на йоді вже перебуває на орбіті. Розробники продовжують дослідження таких двигунів, і щойно їх почнуть використовувати масово – це не тільки заощадить гроші космічним агенціям, а й допоможе розв'язати проблему зі сміттям поза Землею.

Нейодові супутники лишаються на орбіті мертвим вантажем, а йодові, ймовірно, можуть повертати.

Революція у світі космічних двигунів: дивіться відео 24 каналу