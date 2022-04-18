Українську агенцію номінували на дизайнерський "Оскар"

Проєкт української дизайн-агенції діджитал продуктів Lazarev. був номінований на нагороду Webby Awards у категорії Професійні послуги та Промоушн. Етап голосування триватиме до 21 квітня.

Цьогоріч за нагороду змагаються близько 14 000 учасників з 77 країн світу. Серед всіх номінантів – лише 3 заявки з України, і однією з найкращих стала заявка агенції Lazarev.

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Проєкт номінант від агенції Lazarev. – це власний сайт компанії.



Частина дизайну сайту студії / Фото Lazarev.

Ми працювали над створенням власного сайту, маючи за мету передати професійність команди в процесах та увагу до найменших деталей. І зробили це, створивши сайт з максимально інтерактивними блоками та нестандартною подачею контенту,

– розповів засновник Lazarev.Agency Кирило Лазарєв.

Премія Webby Award вважається найпрестижнішою у галузі інтернет-проєктів і цифрових медіа. Вона заснована Міжнародною Академією Цифрових Мистецтв і Наук (IADAS) у 1996 році, щоб щорічно відзначати кращі цифрові проєкти по всьому світі. В спільноті дизайнерів її ще називають "інтернет-Оскаром".

"Коли вирішили відправити заявку на участь у Webby Awards у 2022 році, думали, що навіть потрапити в шортліст – це досягнення для нашої агенції. Але це сталося, ми за крок від фінального результату, і я маю надію на підтримку всіх українців у нашій спільній справі – показати світу, що Україна здатна створювати продукти світового рівня", – додав Лазарєв.

Підтримка України

Останні 50 днів команда агенції продовжує розробляти продукти для своїх клієнтів з України та інших країн, продовжує розширюватися (за час війни було найнято 11 професіоналів) і весь прибуток, який отримує, передає на потреби України.

На сьогодні Lazarev.Agency вже задонатила 1,7 мільйона гривень на підтримку нашої держави. Також, агенція створює волонтерські проєкти задля найскорішої спільної перемоги. Серед них – два сайти для благодійних фондів, а скоро відбудеться анонс фандрайзингової онлайн-платформи для благодійності.