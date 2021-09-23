В українському фейсбуці з'явиться система сповіщення про зникнення дітей AMBER Alert
Джерело:телеграм Михайла Федорова
Компанія Facebook у партнерстві з українськими правоохоронцями та Міністерством цифрової трансформації запускає в Україні інструмент AMBER Alert. Ця система здатна допомогти швидше знайти дітей, які зникли.
Ця система вже успішно працює у 24 країнах світу і незабаром з'явиться в Україні.
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Як заявив Михайло Федоров, шанси знайти зниклу дитину зростають, коли більше людей шукають її. Особливо в перші 24 години, додав міністр цифрової трансформації.
Як працює AMBER Alert
- Спеціальна система оперативних оповіщень з'явилась у США у 1996 році. У разі зникнення дитини фейсбук поширить сповіщення AMBER серед користувачів соцмережі саме в тих зонах пошуку, де його або її бачили востаннє.
- Ці сповіщення міститимуть детальну інформацію та фотографію дитини. Користувачі соцмережі зможуть отримати всі деталі про зниклого чи зниклу, а також поділитися ними з друзями на платформі.
Коли зникає дитина, найважливіше, що ми можемо зробити, – якомога швидше поінформувати про це громадськість. Сподіваємося, що надаючи потрібну інформацію потрібним людям у потрібний час, допоможемо зниклим дітям якнайшвидше повернутися до своїх сімей,
– зазначила керівниця відділу довіри та безпеки Facebook Емілі Вачер.
За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, система допоможе об'єднати зусилля поліції й всієї фейсбук-спільноти заради однієї мети – врятувати дитину від можливої небезпеки.Зверніть увагу! У період з січня по кінець серпень 2021 року поліція отримала 9 137 заяв про зникнення дітей. На щастя, більшість із них вдається знайти впродовж доби.
Як шукати дитину, яка зникла
- Попросіть родичів, друзів, знайомих, волонтерів міста допомогти в розшуку.
- Якщо дитина зникла поза межами міста, до пошуків треба підключати працівників лісгоспу, МНС, кінологів із собаками.
- Зв'яжіться з оператором мобільного зв'язку, подайте заявку на встановлення місцеперебування дитини.
- Зателефонуйте усім друзям та знайомим дитини.
- Зателефонуйте у довідку лікарень, залізничних та автовокзалів.
- Повідомте про зникнення дитини в школу, садок, гуртки, які вона відвідувала. Запитайте, чи не говорила дитина комусь про те, що хоче втекти, чи не приходив до неї хтось підозрілий.
- Розклейте оголошення про зникнення з фотографією, прикметами дитини та своїми контактами.
- Розмістіть такі оголошення на спеціалізованих пошукових сайтах, у соцмережах.
- Зверніться у місцеві ЗМІ. Надайте фотографію та інформацію про дитину