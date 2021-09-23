В українському фейсбуці з'явиться система сповіщення про зникнення дітей AMBER Alert

Компанія Facebook у партнерстві з українськими правоохоронцями та Міністерством цифрової трансформації запускає в Україні інструмент AMBER Alert. Ця система здатна допомогти швидше знайти дітей, які зникли.

Ця система вже успішно працює у 24 країнах світу і незабаром з'явиться в Україні.

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Як заявив Михайло Федоров, шанси знайти зниклу дитину зростають, коли більше людей шукають її. Особливо в перші 24 години, додав міністр цифрової трансформації.

Як працює AMBER Alert

Спеціальна система оперативних оповіщень з'явилась у США у 1996 році. У разі зникнення дитини фейсбук поширить сповіщення AMBER серед користувачів соцмережі саме в тих зонах пошуку , де його або її бачили востаннє.

, де його або її бачили востаннє. Ці сповіщення міститимуть детальну інформацію та фотографію дитини. Користувачі соцмережі зможуть отримати всі деталі про зниклого чи зниклу, а також поділитися ними з друзями на платформі.

Коли зникає дитина, найважливіше, що ми можемо зробити, – якомога швидше поінформувати про це громадськість. Сподіваємося, що надаючи потрібну інформацію потрібним людям у потрібний час, допоможемо зниклим дітям якнайшвидше повернутися до своїх сімей,

– зазначила керівниця відділу довіри та безпеки Facebook Емілі Вачер.

За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, система допоможе об'єднати зусилля поліції й всієї фейсбук-спільноти заради однієї мети – врятувати дитину від можливої небезпеки.

Як шукати дитину, яка зникла

Попросіть родичів, друзів, знайомих, волонтерів міста допомогти в розшуку. Якщо дитина зникла поза межами міста, до пошуків треба підключати працівників лісгоспу, МНС, кінологів із собаками. Зв'яжіться з оператором мобільного зв'язку, подайте заявку на встановлення місцеперебування дитини. Зателефонуйте усім друзям та знайомим дитини. Зателефонуйте у довідку лікарень, залізничних та автовокзалів. Повідомте про зникнення дитини в школу, садок, гуртки, які вона відвідувала. Запитайте, чи не говорила дитина комусь про те, що хоче втекти, чи не приходив до неї хтось підозрілий. Розклейте оголошення про зникнення з фотографією, прикметами дитини та своїми контактами. Розмістіть такі оголошення на спеціалізованих пошукових сайтах, у соцмережах. Зверніться у місцеві ЗМІ. Надайте фотографію та інформацію про дитину

У період з січня по кінець серпень 2021 року поліція отримала 9 137 заяв про зникнення дітей. На щастя, більшість із них вдається знайти впродовж доби.