Ця система вже успішно працює у 24 країнах світу і незабаром з'явиться в Україні.

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Як заявив Михайло Федоров, шанси знайти зниклу дитину зростають, коли більше людей шукають її. Особливо в перші 24 години, додав міністр цифрової трансформації.

Як працює AMBER Alert

Спеціальна система оперативних оповіщень з'явилась у США у 1996 році. У разі зникнення дитини фейсбук поширить сповіщення AMBER серед користувачів соцмережі саме в тих зонах пошуку , де його або її бачили востаннє.

, де його або її бачили востаннє. Ці сповіщення міститимуть детальну інформацію та фотографію дитини. Користувачі соцмережі зможуть отримати всі деталі про зниклого чи зниклу, а також поділитися ними з друзями на платформі.

Коли зникає дитина, найважливіше, що ми можемо зробити, – якомога швидше поінформувати про це громадськість. Сподіваємося, що надаючи потрібну інформацію потрібним людям у потрібний час, допоможемо зниклим дітям якнайшвидше повернутися до своїх сімей,

– зазначила керівниця відділу довіри та безпеки Facebook Емілі Вачер.

За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, система допоможе об'єднати зусилля поліції й всієї фейсбук-спільноти заради однієї мети – врятувати дитину від можливої небезпеки.