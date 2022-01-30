Український державний супутник "Січ 2-30" був запущений на орбіту 13 січня 2022 року на ракеті-носію Falcon 9 компанії SpaceX. Скоро з'явилася інформація, що із супутником успішно встановили зв'язок. А тепер відомо, що у "Січі" виникли проблеми.

До теми Знову в космосі: український супутник "Січ 2-30" летить на орбіту – що потрібно про це знати



"Січ 2-30" займатиметься фотографуванням земної поверхні із роздільною здатністю 7,8 метра на піксель / Фото фейсбук ДП КБ "Південне"

Проблеми у "Січі"

Надіславши телеметрію, "Січ" підтвердив, що з ним усе добре й прилади працюють нормально. Та виявилося, що особливості виводу його на орбіту не дозволили встановити стійкий зв'язок. Через це була порушена орієнтація супутника у просторі – ймовірно, "Січ" не зміг отримати відповідних команд з центру керування.

У результаті такого конфузу, "Січ" отримав таку орієнтацію, коли на сонячні панелі потрапляє не безпосереднє сонячне проміння, а світло, що відбилося від поверхні Землі чи сонячне проміння під малим кутом. Ймовірно, супутник опинився орієнтованим до планети "догори ногами". Очевидно, що за такої ситуації апарат не може отримувати достатньо енергії для повноцінного функціонування та, що головне, для того, щоб відновити орієнтацію у просторі.

"Січ 2-30" самостійно перейшов у режим "енергоощадження", що дозволить йому буквально дочекатися, коли просторова орієнтація буде відновлена внаслідок впливів гравітаційного та магнітного полів Землі та впливу частинок атмосфери. Спеціалісти очікують, що орієнтація відновиться за 1 – 2 місяці й тоді супутник отримає достатньо енергії для остаточного коригування просторової орієнтації й початку роботи.