Ракета України та США вивела на орбіту корабель з вантажем для астронавтів: фантастичне відео

У США 20 лютого на орбіту вивели корабель Cygnus з вантажем для астронавтів Міжнародної космічної станції. Це відбулося за допомогою ракети-носія середнього класу Antares, над яким працювали в Україні.

Над ракетою спільно працювали Україна та США.

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Antares складається з 2 ступенів. Основну конструкцію для першого – розробило українське держпідприємство "Південне".

Виготовили її також у кооперації з українськими підприємствами "Хартрон-АРКОС" та "Київприлад". Замовник – корпорація зі США Northrop Grumman.

У рамках програми Antares українська сторона виконала весь комплекс робіт з проєктування, відпрацювання та виготовлення матеріальної частини основної конструкції першого ступеня для ракети-носія,

– мовиться у повідомленні "Південного".

Ракета стартувала із Центру космічних польотів на острові Воллопс (США).

Завдання місії

Транспортування провізії, речей та матеріалів для наукових досліджень для екіпажу на МКС. Окрім того, корабель має забрати для утилізації відпрацьований вантаж.

доставлення на МКС суперкомп'ютера SBC-2, розробленого Hewlett Packard і NASA;

виведення на орбіту кубсатів та наносупутників.

Виведення Cygnus: дивіться відео