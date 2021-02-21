Ракета України та США вивела на орбіту корабель з вантажем для астронавтів: фантастичне відео

Джерело:Yuzhnoye State Design Office
У США 20 лютого на орбіту вивели корабель Cygnus з вантажем для астронавтів Міжнародної космічної станції. Це відбулося за допомогою ракети-носія середнього класу Antares, над яким працювали в Україні.
Над ракетою спільно працювали Україна та США.
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Antares складається з 2 ступенів. Основну конструкцію для першого – розробило українське держпідприємство "Південне".
Виготовили її також у кооперації з українськими підприємствами "Хартрон-АРКОС" та "Київприлад". Замовник – корпорація зі США Northrop Grumman.
У рамках програми Antares українська сторона виконала весь комплекс робіт з проєктування, відпрацювання та виготовлення матеріальної частини основної конструкції першого ступеня для ракети-носія,
– мовиться у повідомленні "Південного".
Ракета стартувала із Центру космічних польотів на острові Воллопс (США).
Виведення Cygnus: дивіться відео