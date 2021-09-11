Український супутник "Січ-2-30" запустять на ракеті SpaceX – терміни підтверджено

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський та керівник Державного космічного агентства України Володимир Тафта провели спільну нараду в КБ "Південне". Було підверджено, що роботи по супутнику дистанційного зондування Землі "Січ-2-30" йдуть відповідно до раніше затвердженого графіка.

Підготовка до запуску супутника "Січ-2-30"

У серпні в Інституті технічних проблем магнетизму Національної академії наук України були завершені кваліфікаційні випробування габаритно-динамічного макета космічного апарату з моделлю адаптера корисного навантаження і макетом системи відділення від носія. За результатами відповідної доповіді Уруський підтвердив, що запуск "Січ-2-30" намічений на грудень. Резервний термін – січень 2022 року.

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У травні стало відомо про підписання контракту між КБ "Південне" і європейською компанією ISILAUNCH по запуску ракетою SpaceX Falcon 9 супутника "Січ-2-30".

180-кілограмовий космічний апарат "Січ-2-30" призначений для отримання знімків поверхні Землі в оптичному і інфрачервоному діапазонах.

Супутник повинен розташовуватися на сонячно-синхронній орбіті (висотою 663-682 кілометрів).

Розробником супутника виступило КБ "Південне", виробником – "Південмаш".

Час активного існування супутника – п'ять років. Вартість запуску "Січ-2-30" на американській ракеті Falcon 9 становить 1,9 мільйона доларів .

. Космічний апарат повинен стати першим національним супутником України.

Раніше першим українським супутником вважався геостаціонарній телекомунікаційний космічний апарат "Либідь", вироблений канадською компанією MacDonald, Dettwiler and Associates в рамках угоди, укладеної в 2009 році. Вартість контракту склала 254 мільйони доларів.

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