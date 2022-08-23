Український стартап продає кадри війни та допомагає постраждалим українцям

Український стартап запустив благодійний проєкт, з допомогою якого створюватимуть NFT-зображення, згенеровані за допомогою унікальної технології на основі штучного інтелекту. Всі зібрані гроші підуть на допомогу постраждалим від війни українцям.

Відповідну інформацію повідомило видання про технології та науку. Також організатори хотіли привернути увагу до війни, яку росія почала в Україні.

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Стартап запустив проєкт для допомоги Україні

Український стартап запустив благодійний NFT-проєкт для продажу творів мистецтва, створених штучним інтелектом з подвійною метою: зібрати гроші на підтримку людей, які постраждали від російської агресії, а також привернути увагу до війни,

– мовиться у повідомленні.

Колекція зображає "твори мистецтва", які створив штучний інтелект. Там і фото нападу на острів Зміїний, й палаючий російський крейсер "москва", й сцени місцевих людей у підвалах, а також президент України Володимир Зеленський.

У проєкті Sirens Gallery зібрані майже 2000 зображень про війну в Україні.

Всі кошти від продажу NFT-картинок спрямують на допомогу постраждалим від війни українцям та відбудову наших міст. Гроші на це перераховуватимуть двом фондам:

Dobro.ua;

Unchain.fund.

У галереї буде 1991 зображення найбільш знакових подій війни, які можна буде придбати у вигляді NFT-токенів:

мінімальна стартова ціна за один NFT – еквівалентна 100 доларів;

найдорожчий NFT коштуватиме 10 тисяч доларів.

Проєкт запустив український стартап ZibraAI за сприяння Міністерства цифрової трансформації.

Коротко про останні подібні проєкти

У березні 2022 року в Україні запустили перший NFT-музей війни. Він допоможе поширити правду про російські воєнні злочини щодо українців.

Тоді на сайті пояснили, що експонати в музеї – це факти, супроводжені емоційними спогадами. Додали: "Формула експоната проста і прозора, кожен токен – реальне новинне повідомлення з офіційних джерел та ілюстрація до нього від художників, як українських, так і світових".

Ба більше, у серпні музиканти "Антитіл" заявили, що допомагатимуть дітям загиблих побратимів. Вони робитимуть це до повноліття і далі, за потреби. Адже в деяких родинах загиблих військових є по четверо дітей.

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