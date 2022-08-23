Відповідну інформацію повідомило видання про технології та науку. Також організатори хотіли привернути увагу до війни, яку росія почала в Україні.

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Стартап запустив проєкт для допомоги Україні

Український стартап запустив благодійний NFT-проєкт для продажу творів мистецтва, створених штучним інтелектом з подвійною метою: зібрати гроші на підтримку людей, які постраждали від російської агресії, а також привернути увагу до війни,

– мовиться у повідомленні.

Колекція зображає "твори мистецтва", які створив штучний інтелект. Там і фото нападу на острів Зміїний, й палаючий російський крейсер "москва", й сцени місцевих людей у підвалах, а також президент України Володимир Зеленський.

У проєкті Sirens Gallery зібрані майже 2000 зображень про війну в Україні.

Всі кошти від продажу NFT-картинок спрямують на допомогу постраждалим від війни українцям та відбудову наших міст. Гроші на це перераховуватимуть двом фондам:

Dobro.ua;

Unchain.fund.

У галереї буде 1991 зображення найбільш знакових подій війни, які можна буде придбати у вигляді NFT-токенів:

мінімальна стартова ціна за один NFT – еквівалентна 100 доларів;

найдорожчий NFT коштуватиме 10 тисяч доларів.

Проєкт запустив український стартап ZibraAI за сприяння Міністерства цифрової трансформації.

Коротко про останні подібні проєкти

У березні 2022 року в Україні запустили перший NFT-музей війни. Він допоможе поширити правду про російські воєнні злочини щодо українців.

Тоді на сайті пояснили, що експонати в музеї – це факти, супроводжені емоційними спогадами. Додали: "Формула експоната проста і прозора, кожен токен – реальне новинне повідомлення з офіційних джерел та ілюстрація до нього від художників, як українських, так і світових".

Ба більше, у серпні музиканти "Антитіл" заявили, що допомагатимуть дітям загиблих побратимів. Вони робитимуть це до повноліття і далі, за потреби. Адже в деяких родинах загиблих військових є по четверо дітей.

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