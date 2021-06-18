Vernadsky Challenge 2021: стартапи-переможці розділять 2 мільйони призових гривень

У рамках Міжнародного авіакосмічного салону "АВІАСВІТ-ХХІ", 15-16 червня, ГО "Асоціація Ноосфера" провела V гранд-фінал конкурсу інженерних стартапів Vernadsky Challenge. Серед переможців і український стартап Provizio.
У цьогорічному конкурсі Vernadsky Challenge взяли участь 132 стартапи: 89 закордонних і 43 українські. Більше ніж половина – це проєкти космічної тематики.
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До фіналу потрапили 10 кращих учасників з 6 країн:
- Канада;
- Словаччина;
- Швеція;
- Іспанія;
- США;
- та Україна.
Така широка географія конкурсу – не випадковість, адже організатори ставлять за мету не лише знайти перспективні hardware-стартапи, і мотивувати їх на подальшу плідну діяльність шляхом грантової підтримки, але й побудувати справжній нетворкінг-майданчик для інженерів з усього світу.
Що відомо про Vernadsky Challenge?Конкурс ініціюваний українським підприємцем та меценатом Максом Поляковим у січні 2015 року. За 6 років його існування у ньому взяли участь понад 600 команд з 36 країн світу й України зокрема.
На сьогодні у фокусі інтересів конкурсу два напрями: космічні технології та активна біоелектроніка. У 2016 році Макс Поляков збільшив призовий фонд до 2 мільйонів гривень, а у 2017 році до журі Vernadsky Challenge долучився легендарний руйнівник міфів – Джеймі Гайнеман.
Переможці конкурсу Vernadsky Challenge
- Третє місце та 400 000 гривень отримала космічна розробка BOROSPACE зі Словаччини.
Автори проєкту розробили інноваційну конструкцію літій-іонних акумуляторів, завдяки якій батарея не просто зберігатиме електроенергію, але й служитиме гібридним ракетним паливом після завершення місії.
- Друге місце та грант 600 000 гривень отримав український проєкт Provizio.
Команда Provizio розробила прилад для вимірювання внутрішньоочного тиску, який допомагає відтермінувати втрату зору. Програмне забезпечення Provizio в режимі реального часу сповіщає лікаря про зміни тиску й інформує його щодо можливих варіантів лікування.
- Перше місце на Vernadsky Challenge 2021 та 1 000 000 гривень дістались проєкту Medicsen з Іспанії.
Команда Medicsen створила розумний пластир, який відкриває мікропори в шкірі людини для неінвазивного введення ліків з великим розміром молекул, таких, наприклад, як інсулін.
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Інші проєкти українців у конкурсі
У фіналі Україну також представляли проєкти енергетичного модуля міжорбітального транспортного засобу, суборбітальної ракети K300Geo, безконтактного 3D-нанопрофілометра, і PancakeSat – супутник з унікальною системою розстикування.