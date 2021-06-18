Vernadsky Challenge 2021: стартапи-переможці розділять 2 мільйони призових гривень

У рамках Міжнародного авіакосмічного салону "АВІАСВІТ-ХХІ", 15-16 червня, ГО "Асоціація Ноосфера" провела V гранд-фінал конкурсу інженерних стартапів Vernadsky Challenge. Серед переможців і український стартап Provizio.

У цьогорічному конкурсі Vernadsky Challenge взяли участь 132 стартапи: 89 закордонних і 43 українські. Більше ніж половина – це проєкти космічної тематики.

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До фіналу потрапили 10 кращих учасників з 6 країн:

Канада;

Словаччина;

Швеція;

Іспанія;

США;

та Україна.

Така широка географія конкурсу – не випадковість, адже організатори ставлять за мету не лише знайти перспективні hardware-стартапи, і мотивувати їх на подальшу плідну діяльність шляхом грантової підтримки, але й побудувати справжній нетворкінг-майданчик для інженерів з усього світу.

Що відомо про Vernadsky Challenge?



На сьогодні у фокусі інтересів конкурсу два напрями: космічні технології та активна біоелектроніка. У 2016 році Макс Поляков збільшив призовий фонд до 2 мільйонів гривень, а у 2017 році до журі Vernadsky Challenge долучився легендарний руйнівник міфів – Джеймі Гайнеман. Конкурс ініціюваний українським підприємцем та меценатом Максом Поляковим у січні 2015 року. За 6 років його існування у ньому взяли участь понад 600 команд з 36 країн світу й України зокрема.На сьогодні у фокусі інтересів конкурсу два напрями: космічні технології та активна біоелектроніка. У 2016 році Макс Поляков збільшив призовий фонд до 2 мільйонів гривень, а у 2017 році до журі Vernadsky Challenge долучився легендарний руйнівник міфів – Джеймі Гайнеман.

Переможці конкурсу Vernadsky Challenge

Третє місце та 400 000 гривень отримала космічна розробка BOROSPACE зі Словаччини.

Автори проєкту розробили інноваційну конструкцію літій-іонних акумуляторів, завдяки якій батарея не просто зберігатиме електроенергію, але й служитиме гібридним ракетним паливом після завершення місії.

Друге місце та грант 600 000 гривень отримав український проєкт Provizio.

Команда Provizio розробила прилад для вимірювання внутрішньоочного тиску, який допомагає відтермінувати втрату зору. Програмне забезпечення Provizio в режимі реального часу сповіщає лікаря про зміни тиску й інформує його щодо можливих варіантів лікування.

Перше місце на Vernadsky Challenge 2021 та 1 000 000 гривень дістались проєкту Medicsen з Іспанії.

Команда Medicsen створила розумний пластир, який відкриває мікропори в шкірі людини для неінвазивного введення ліків з великим розміром молекул, таких, наприклад, як інсулін.

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Інші проєкти українців у конкурсі

У фіналі Україну також представляли проєкти енергетичного модуля міжорбітального транспортного засобу, суборбітальної ракети K300Geo, безконтактного 3D-нанопрофілометра, і PancakeSat – супутник з унікальною системою розстикування.