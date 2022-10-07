17-річний українець отримав студентську премію в розмірі 100 000 доларів за важливий винахід

Український винахідник Ігор Клименко став лауреатом премії Global Student Prize 2022 й отримав 100 тисяч доларів за винахід, який потенційно зможе допомогти військовим очистити українську землю від ворожих мін.

Global Student Prize – нагорода, заснована торік фондом Varkey та Chegg.org для "неординарних студентів з усього світу, які разом змінюють світ на краще". Вона є логічним розвитком Глобальної премії для вчителів у розмірі 1 мільйона доларів США й відкрита для всіх студентів, яким виповнилося 16 років. Цікаво, що участь можуть узяти студенти очної та заочної форм навчання й навіть ті, хто навчається на онлайн-курсах.

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Переможець Global Student Prize 2022

Премія розміром 100 000 доларів США присуджується одному винятковому студенту, який зробив вагомий внесок у навчання, життя своїх однолітків та суспільство в цілому. Ігор був обраний з-поміж понад 7000 номінацій та заявок зі 150 країн світу й отримав свою нагороду на засіданні Глобальної ініціативи Клінтона під час тижня Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку,

– йдеться в звіті.

Ігор – студент із Києва. Останній рік свого навчання в школі він був змушений проводити в підвалі через російське вторгнення. Переховуючись від ворожих ракет, він завершив роботу над безпілотником для виявлення мін , який створював останні два роки.

, який створював останні два роки. Паралельно з дослідженнями, він проводив онлайн-уроки математики й фізики для своїх однолітків.

Крім того, нещодавно Ігор Клименко почав працювати волонтером в Ukrainian Global Scholars, некомерційній організації, яка допомагає українським студентам отримувати стипендії для навчання в найкращих університетах світу.



Ігор Клименко з нагородою Global Student Prize у Нью-Йорку / Фото Chegg.org

Як розповідає Chegg.org ідея про роботів-розміновувачів з'явилася ще 8 років тому, коли Росія вторглася на Українську територію. Останні два роки студент почав включати в свої ідеї квадрокоптери та дрони.

Нинішня розробка отримала два офіційні патенти України. Вона виявляє протипіхотні та протитранспортні міни, надаючи координати їхнього розташування з точністю до двох сантиметрів.

Над розробкою безпілотника винахідник співпрацював з науковцями з усього світу, а також з неназваною гуманітарною організацією в Україні, яка займається розмінуванням територій, звільнених від російських окупантів. За допомогою фінансування фінської неурядової організації Ministry of Good Spirit, яке він отримав після участі в українсько-фінській програмі для стартапів, Клименко створив два робочі прототипи свого пристрою.

Що далі

Ігор Клименко працює над вдосконаленням дрона, додаючи нові технології: розпилення фарби для позначення місця розташування міни та використання технології штучного інтелекту для визначення типу міни та найкращого алгоритму дій для безпечного видалення.

Зараз він співпрацює з різними організаціями, в тому числі з бізнес-інкубатором "Ukrainian Future Business Incubator", щоб розробити життєздатний продукт для швидкого впровадження в реальному світі, який допоможе зменшити кількість постраждалих від вибухових пристроїв.