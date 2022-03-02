Український онлайн-сервіс замовлення послуг запустив категорії для волонтерської допомоги

Онлайн-сервіс замовлення послуг Kabanchik.ua запустив категорії для волонтерської допомоги. Тепер кожен зможе отримати необхідну допомогу чи допомогти іншим.

Якщо ви потребуєте медикаментів, їжі, одягу, транспорту, шукаєте житло або самі хочете запропонувати допомогу – обирайте категорію "Допомога", вкажіть потрібну категорію та напишіть деталі. Після цього сервіс підбере волонтера, який допоможе.

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Задля безпеки потребуючих допомоги та волонтерів, ми будемо модерувати замовлення з категорії "Допомога" вручну. Зареєструватися волонтером можна буде так само як і виконавцем побутових чи фріланс замовлень – за паспортними даними, також з міркувань безпеки. Спробуємо робити перевірку максимально швидко,

– розповіла Ольга Сорока, керівник відділу маркетингу онлайн-сервісу замовлення послуг Kabanchik.ua.

Які замовлення можна залишати або з чим можна допомогти:

Доставка медикаментів;

Доставка їжі;

Доставка побутових речей (одягу, взуття, гігієнічних речей і т.д.)

Надання або пошук житла;

Інші послуги.

Сервіс наголосив, що підтримує кожного, хто боронить наразі українську землю та дякує хоробрим й незламним військовим, волонтерам і усім українцям, які тримаються так мужньо. Слава Україні!