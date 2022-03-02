Якщо ви потребуєте медикаментів, їжі, одягу, транспорту, шукаєте житло або самі хочете запропонувати допомогу – обирайте категорію "Допомога", вкажіть потрібну категорію та напишіть деталі. Після цього сервіс підбере волонтера, який допоможе.

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Задля безпеки потребуючих допомоги та волонтерів, ми будемо модерувати замовлення з категорії "Допомога" вручну. Зареєструватися волонтером можна буде так само як і виконавцем побутових чи фріланс замовлень – за паспортними даними, також з міркувань безпеки. Спробуємо робити перевірку максимально швидко,

– розповіла Ольга Сорока, керівник відділу маркетингу онлайн-сервісу замовлення послуг Kabanchik.ua.

Які замовлення можна залишати або з чим можна допомогти:

Доставка медикаментів;

Доставка їжі;

Доставка побутових речей (одягу, взуття, гігієнічних речей і т.д.)

Надання або пошук житла;

Інші послуги.

Сервіс наголосив, що підтримує кожного, хто боронить наразі українську землю та дякує хоробрим й незламним військовим, волонтерам і усім українцям, які тримаються так мужньо. Слава Україні!