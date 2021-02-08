Український Instagram-акаунт IKEA зламали хакери

Хакери зламали сторінку українського магазину IKEA в Instagram. Вони видалили публікації магазину і завантажили свої особисті фото.

Сталося це всього через тиждень після відкриття магазину IKEA в Києві, у понеділок, 8 лютого. Сторінка встигла зібрати понад 9 000 підписників.

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Що відбувається

Як повідомляє видання APnews, на особисті повідомлення користувачів відповідає невідома особа, надсилаючи селфі та повідомлення іноземною мовою.



Користувачам відповідає невідомий / Фото kiev.informator.ua

Сама соціальна мережа поки ніяк не коментує ситуацію. На момент написання статті, о 13:52, сторінка продовжує залишатися під контролем хакера.

Нагадаємо, довгоочікуваний магазин шведського бренду у Києві відкрили 1 лютого у торговому центрі Blockbuster Mall. У відкритті взяв участь мер Києва Віталій Кличко. До відкриття магазину товари IKEA можна було придбати тільки онлайн.