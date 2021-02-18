Український додаток Sleep Booster став одним із найпопулярніших у США

Український застосунок для покращення якості сну Sleep Booster потрапив до трійки найкращих додатків за кількістю завантажених у США у своїй ніші. Якщо порівнювати з 2019 роком, застосунок піднявся на 6 позицій.

Як свідчить звіт компанії Sensor Tower Sleep Booster посів третє місце за завантаженнями в категорії "Медитація та сон".

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Загалом, за 2020 рік цей застосунок встановили 5 мільйонів користувачів.

"Sleep Booster допоміг користувачам заснути більше десяти мільйонів разів. Таких показників нам вдалося досягти завдяки підвищенню ефективності маркетингу й поліпшенню продукту", – розповів CEO Boosters Михайло Галян.

При цьому на досягнутому виробник зупинятись не планує. Вже у 2021 році бренд хоче вирости у 3 рази, активно працюючи з технологіями машинного навчання для визначення фаз сну та категорій звуків.