Український додаток Sleep Booster став одним із найпопулярніших у США
Український застосунок для покращення якості сну Sleep Booster потрапив до трійки найкращих додатків за кількістю завантажених у США у своїй ніші. Якщо порівнювати з 2019 роком, застосунок піднявся на 6 позицій.
Джерело:24 канал
Як свідчить звіт компанії Sensor Tower Sleep Booster посів третє місце за завантаженнями в категорії "Медитація та сон".
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Загалом, за 2020 рік цей застосунок встановили 5 мільйонів користувачів.
"Sleep Booster допоміг користувачам заснути більше десяти мільйонів разів. Таких показників нам вдалося досягти завдяки підвищенню ефективності маркетингу й поліпшенню продукту", – розповів CEO Boosters Михайло Галян.
При цьому на досягнутому виробник зупинятись не планує. Вже у 2021 році бренд хоче вирости у 3 рази, активно працюючи з технологіями машинного навчання для визначення фаз сну та категорій звуків.
Що відомо про Sleep Booster?Це застосунок для поліпшення якості сну, який розробляє компанія Boosters із екосистеми бізнесів Genesis. У розробці використовують машинне навчання і власну адаптацію когнітивно-поведінкової психотерапії інсомнії (CBT-I).
За допомогою медитацій, звуків і оповідань на ніч застосунок допомагає людині заснути, аналізує її звуки вночі та сприяє формуванню правильних звичок, що нормалізують сон.
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