Українські розробники створили карту дерусифікованих вулиць країни
Команда проєкту міських досліджень ЛУН Місто запустила ініціативу "Дерусифікація". Розробники створили інтерактивну карту вулиць, які нещодавно перейменували через російські назви.
Зараз на карті понад 100 перейменованих вулиць: зокрема 7 колишніх Московських, 7 екс-Гагаріна, 4 екс-Пушкіна, колишні 1 Травня, 8 Березня, Колгоспні, Ростовські та інші.
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Замість них у містах з'являються вулиці Героїв Маріуполя, Героїв Харкова, Героїв Херсона, Героїв Чернігова, є вулиця Чорнобаївська, провулок Азовсталі.
- У місті Добропілля Донецької області вул. Саратовську перейменували на честь уродженця міста Олександра Лі, позивний 'Музикант'. Він захищав Україну ще у 2014 році та героїчно загинув у березні 2022, боронячи Маріуполь.
- У Дрогобичі також назвали вулиці на честь місцевих героїв, які захищали Україну.
Нові назви отримали вулиці міст Кременчук, Мукачево, Чоп, Дрогобич. Перейменування вже відбулися у містечках та селах Донецької, Одеської, Чернігівської, Закарпатської, Івано-Франківської областей. У Києві дерусифікували бібліотеку, три залізничні станції та сквер – тепер на Теремках є сквер Героїв Маріуполя.
Подивитися, які вулиці вже перейменували можна на Корисній карті ЛУН Місто – шар Дерусифікація.