Українські міністерства створили Telegram-бота для підтримки евакуації населення: що він може
29 березня 2022 , 19:07Читать новость на русском
Джерело:Телеграм Ірини Верещук
Евакуація з регіонів, які активно атакує Росія, сьогодні є першочерговим завданням. На жаль, через недотримання окупантом домовленостей, "зелені" коридори часто скасовуються.
До створення бота долучилися Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Міністерство внутрішніх справ і Координаційний центр органів місцевого самоврядування Української асоціації районних та обласних рад.
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Які функції пропонує бот
- За допомогою телеграм-бота можна дізнатись про евакуацію з зон бойових дій, а також отримати гуманітарну й медичну допомогу, у тому числі жителям тимчасово окупованих територій України.
- Знайти бота можна за унікальним ніком @Evacuation2022_bot.
- Крім того, розробили й офіційний сайт підтримки для організації евакуації населення. Знайти його можна за посиланням.
Як користуватися ботом / Фото з телеграму Ірини Верещук