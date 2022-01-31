Українські користувачі Viber вважають, що люди навколо заглядають у їхні чати

Результати опитування до Дня захисту персональних даних від Rakuten Viber показують, що українських користувачів хвилює приватність. При цьому більшість з них вважає, що інші люди заглядають до їх чатів.

Респондентам запропонували заповнити анкету з питаннями про побутові ситуації, пов'язані з приватністю у месенджерах. Результати виявилися доволі цікавими. З ними ви можете ознайомитися нижче.

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З'ясувалося, що більшість опитаних стикалися з тим, що хтось заглядав у їх чати – про це повідомили 54% респондентів. Дещо частіше на це жаліються жінки: 55% українок проти 51% українців. Ховають окремі чати за допомогою PIN-коду лише близько 32% респондентів.

Деякі користувачі месенджерів не відкривають чати, аби співрозмовник не побачив, що його повідомлення прочитали. Це виявилося поширеною практикою: результати опитування кажуть, що майже 70% (більше ⅔ опитаних) користувачів роблять так хоча б зрідка, і лише 30% – ніколи. Кожен п'ятий респондент часто не відкриває чати з цією метою.

При цьому лише 26% опитаних користувачів кажуть, що відключають статус "Переглянуто" для повідомлень у додатку. Ця функція дозволяє користувачам зберігати свою приватність незалежно від того, прочитали вони повідомлення чи ні: співрозмовник не побачить цей статус.

Переважна більшість респондентів – 79% опитаних – відповіли, що тема приватності онлайн їх турбує. Близько 16% зізналися, що вони мало знають про приватність, і лише 5% сказали, що приватність для них не є важливою.

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Згідно з опитуванням, українські респонденти користуються такими функціями Viber для збереження приватності:

відключали свій статус онлайн, щоб статус "У мережі" не показувалося, третина респондентів;

ховали окремі чати за допомогою PIN-коду 32% опитаних;

статус "Переглянуто" для повідомлень вимикали 26% тих, хто відповів;

21% відправляли повідомлення з таймером зникнення через встановлений час;

окремий пароль для Viber на комп'ютері встановлювали лише 8%.

Усі повідомлення в особистих чатах Viber зашифровані наскрізним шифруванням і не зберігаються на серверах компанії. Це означає, що Rakuten Viber ніколи не має доступу до особистих чатів своїх користувачів.