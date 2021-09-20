56 відсотків користувачів помітили неполадки в роботі програми, 24 відсотки — скаржаться на проблеми з підключенням до сервера. Також 20 відсотків користувачів розповіли про проблеми з роботою сайту.

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Що сталося

Згідно з інформацією Downdetector, перші проблеми почалися близько сьомої ранку. Свого піку вони сягнули після десятої.



Збої у Telegram / Скриншот з сайту downdetector

Наразі немає інформації про причини та терміни відновлення роботи.

З проблемами зіткнулися не всі користувачі додатка. Епіцентр проблеми знаходиться у Росії. Проте постраждали також користувачі в Німеччині, Італії, Австрії, Британії, Україні.



Збої у Telegram /Скриншот з сайту downdetector