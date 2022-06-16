Після повномасштабного вторгнення Росії на територію України, низка компаній почали відмовлятися від російських продуктів. З кожним днем кількість таких компаній зростала, як і кількість клієнтів в українських сервісів.

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Чому українські компанії переходять на українські продукти

У першу чергу це свідчить про те, що український бізнес прагне організувати захищеність фінансових даних і корпоративної інформації, що належать їх компаніям, а також унеможливити атаки через їхнє програмне забезпечення на загальнонаціональні системи звітності та обліку. Про це відзначає Марія Галелюка, керівниця проєкту MASTER:Бухгалтерія в IT-Enterprise.

У 2015 кейс з вірусом Petya продемонстрував що це можливо. Окрім цього, за словами Марії Галелюки, українські бізнесмени принципово не хочуть підтримувати інтелектуальні системи, які хоч якось пов’язані із країною-агресором.

Маємо численні звернення, коли компанії відзначають важливість "українськості виробника", синхронізації систем з українським законодавством, сертифікацію, ліцензійність продукту, перспективу і стабільність його оновлення,

– прокоментувала Марія Галелюка.

За її словами, з 2017 російське програмне забезпечення, зокрема 1С перебуває в санкційних списках. Проте через багаторічну звичку та консервативність окремих користувачів на ринку в приватному секторі продовжував існувати попит на 1С у різних її варіаціях. Так, несистемні виробники програмного забезпечення, здебільшого франчайзі дописували та впроваджували на замовлення клієнтів нові модулі, елементи програми, спеціалізовані розробки.

Тож за останні роки споживачеві полюбилися вже не стільки базові контури російської програми, скільки дописані українськими розробниками оновлення і додаткові модулі та продукти, які відповідали потребам споживачів.

"Питання переходу на українські системи гальмувала лише звичка, здебільшого необхідність опанувати новий інтерфейс. З березня цього року ми бачимо що запит на швидкі зміни колосальний: бухгалтерія, на відміну від державного та великого корпоративного і на оперативне впровадження, і на навчання персоналу", – резюмувала Марія Галелюка.

Цікаво! В перші тижні повномасштабного вторгнення компанія IT-Enterprise спільно з АТ "Укрзалізниця" реалізувала підтримку централізованого управління гуманітарною допомогою, а також впровадила централізовану систему управління для фінансування закупівель всіх військових адміністрацій спільно з Офісом Президента України.